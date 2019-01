Baby Ben war zu schnell unterwegs: Geburt im Rettungswagen der Berufsrettung Wien

Als die Geburt unmittelbar bevor stand, wurde die Mutter aus Wien-Brigittenau von der Berufsrettung Wien ins Krankenhaus gebracht. Doch Baby Ben war etwas zu schnell unterwegs und kam bereits im Rettungswagen gesund und munter zur Welt.

Am 10. Jänner 2019 war es soweit. Die Geburt stand unmittelbar bevor und die Berufsrettung Wien wurde in die Jägerstraße in Brigittenau gerufen. Gemeinsam mit der Mutter Jennifer (21) machte sich das Team auf den Weg ins Krankenhaus Rudolfsstiftung.