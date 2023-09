Babler allein zu Haus

Gastkommentar von Johannes Huber. Nicht nur Doskozil lässt den SPÖ-Vorsitzenden hängen, sondern – abseits von gemeinsamen Fototerminen - vor allem auch Wiens Bürgermeister Michael Ludwig.

Anhänger von Andreas Babler tendieren dazu, aktuelle Umfrageergebnisse zu relativieren, die dessen SPÖ weit davon entfernt sehen, abzuheben. Das werde schon noch kommen, sagen sie in der Hoffnung, dass er bei den Leuten draußen (die er lieber als „unsere Leute“ bezeichnet) so gut wirkt, dass die Werte im Laufe der Zeit steigen werden. Das ist nicht ausgeschlossen: Vielleicht bringt der 50-Jährige - wie schon bei der Mitgliederbefragung zum Parteivorsitz im vergangenen Frühjahr - eine Art Basisbewegung zu seinen Gunsten zusammen, die dann alle überrascht; vor allem also auch das Establishment in den eigenen Reihen, womit Präsidiums- und Vorstandsmitglieder bzw. Landesvorsitzende und andere hohe Funktionäre gemeint sind.