B14: Staugefahr zwischen Klosterneuburg und Wien droht ab Mittwoch

Auf der B14 an der Stadtgrenze von Wien und Klosterneuburg (Bezirk Tulln) drohen ab Mittwoch teils erhebliche Staus und Zeitverluste. Die Heiligenstädter Hangbrücke in Döbling wird in den kommenden zwei Jahren komplett erneuert, erinnerte der ÖAMTC. Pro Richtung werde nur eine Fahrspur zur Verfügung stehen.