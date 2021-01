B117-Mutation bei Frau in NÖ nachgewiesen

Am Dienstag ist im Bezirk Lilienfeld erstmals ein Fall der Coronavirus-Variante B 1.1.7. nachgewiesen worden. Eine Frau hatte "nach der Rückkehr aus dem Ausland" spezifische Krankheitssymptome.

In Niederösterreich ist am Dienstag erstmals ein Fall der Coronavirus-Variante B 1.1.7. nachgewiesen worden. Betroffen ist nach Angaben aus dem Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) eine Frau aus dem Bezirk Lilienfeld. Ihre Probe war bereits am 14. Jänner als Verdachtsfall auf die britische Mutation kommuniziert worden, diese Einschätzung erhärtete sich nun in einem Befund des Instituts für Virologie der Universität Wien.