Avicii: Das ist der neue Song "SOS"

Knapp ein Jahr nach dem Tod von Avicii, ist am Mittwoch sein Song "SOS" erschienen. Am 6. Juni kommt das neue Album mit dem Titel "TIM" in den Handel.

Fans des DJs Avicii bekommen knapp ein Jahr nach seinem Tod neue Musik des Schweden zu hören. Am 6. Juni, dem schwedischen Nationalfeiertag, erscheine ein neues Avicii-Album mit dem Titel “TIM”, teilte die Sprecherin des Musikers, Ebba Lindqvist, am Freitag mit. Bereits jetzt wurde die Single “SOS” veröffentlicht.

Die Einnahmen aus dem Verkauf gingen an die nach dem Künstler benannte Tim-Bergling-Stiftung. Zum Zeitpunkt seines Todes habe sich Bergling kurz vor der Fertigstellung eines neuen Albums befunden, erklärte Lindqvist. Die Songs seien mehr oder weniger fertig gewesen. Die Songwriter, mit denen der Discjockey bei dem Album zusammengearbeitet habe, hätten sich daran gemacht, die Lieder fertigzustellen und dabei Berglings Vision so nahe wie möglich zu kommen.

Avicii wurde nur 28 Jahre Avicii (“Levels”, “Hey Brother”) gilt als einer der erfolgreichsten Elektromusiker der vergangenen Jahre. Er arbeitete mit Stars wie Coldplay-Frontmann Chris Martin, Robbie Williams und Madonna zusammen. Am 20. April 2018 war er in Maskat, der Hauptstadt des Oman, tot gefunden worden. Die Polizei schloss ein Fremdverschulden aus. Der Künstler wurde nur 28 Jahre alt. Am 6. Juni wird ein neues Album des verstorbenen Künstlers erscheinen.