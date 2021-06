Autounfall in NÖ: Frau war betrunken

Jene Frau, die am Dienstag im Bezirk Hollabrunn mit einem anderen Wagen zusammengekracht ist, war betrunken. Das hat ein Alkoholtest ergeben.

An einer Kreuzung in Sitzendorf a. d. Schmida (Bezirk Hollabrunn) sind am 1. Juni zwei Pkw frontal kollidiert. Die beiden Lenker - ein 51-Jähriger und eine 63-Jährige - wurden nach Polizeiangaben mit Verletzungen in das Landesklinikum Horn gebracht.