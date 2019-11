Autorin Connie Palmen verteilte Gratisbuch "Die Gesetze" in Wien

Am Mittwoch eröffnete Wiens Bürgermeister Michael Ludwig gemeinsam mit der Autorin Connie Palmen die Gratisbuchaktion. 100.000 Exemplare von "Die Gesetze" werden in Wien verteilt.

"Die Gesetze" der niederländischen Autorin Connie Palmen ist das Wiener Gratisbuch des Jahres 2019. Verteilt wird der Bestseller, der im Original 1991 erschienen ist, in 100.000 Exemplaren. Die Aktion "Eine Stadt. Ein Buch." wurde am Mittwoch in der Hauptbücherei eröffnet. Die Schriftstellerin verteilte persönlich gemeinsam mit Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) die ersten Bände.