Autoreifen aufgeschlitzt: Trickdiebe in Wien-Penzing ertappt

Zwei Trickdiebe wurden am Dienstag in der Hadikgasse in Wien-Penzing auf frischer Tat ertappt. Bei ihrer Masche schlitzten sie die Reifen parkender Autos auf.

Die Georgier waren über ein Headset miteinander in Kontakt. Zunächst ging der eine an dem Fahrzeug vorbei, bückte sich und tat so, als würde er sich die Schuhbänder zubinden. Dabei holte er ein kleines Messer aus seiner Zigarettenschachten und stach in den Reifen. Während der Autobesitzer mit dem Reifenwechsel beschäftigt war, näherte sich der zweite Verdächtige und durchsuchte das Fahrzeuginnere.

Mindestens vier Trickdiebstähle verübt Die Männer sollen laut Polizei mindestens vier versuchte Trickdiebstähle auf diese Art verübt haben. Sie wurden festgenommen. Das Wiener Landeskriminalamt prüft nun, ob auch weitere Taten auf das Konto der Männer geht.