Autolenker nach Fahrerflucht in Gmünd ausgeforscht

Nach einem Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Motorradfahrer in Gmünd Anfang September ist der fahrerflüchtige Autolenker nun von der Polizei ausgeforscht worden.

Geständiger 23-Jähriger in Haft, auch Fahrzeug sichergestellt

Das an dem Unfall vom 9. September beteiligte Auto wurde exakt eine Woche später in Alt-Nagelberg in der Marktgemeinde Brand-Nagelberg (Bezirk Gmünd) sichergestellt. In der Folge wurde der 23-Jährige als Lenker ermittelt. Er soll das nicht zum Verkehr zugelassene Fahrzeug zum Unfallzeitpunkt unter Verwendung gestohlener tschechischer Kennzeichentafeln gelenkt und danach versucht haben, den Wagen verschrotten zu lassen.