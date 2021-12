Autolenker fuhr Radfahrer an und beging Fahrerflucht

Donnerstagfrüh wurde ein Radfahrer in Gänserndorf von einem Auto erfasst und schwer verletzt. Der Unbekannte am Steuer soll Fahrerflucht begangen haben.

Radfahrer angefahren: Autolenker beging Fahrerflucht

Der Fahrradlenker konnte selbstständig eine Bekannte verständigen, die wiederum die Rettungskette in Gang setzte. Der Mann wurde in die Klinik Donaustadt nach Wien transportiert. An der Unfallstelle wurde der rechte Seitenspiegel eines dunkelgrau lackierten Pkw der Marken Citroen oder Peugeot gefunden.