Autoknacker rammte bei Flucht Polizeiauto: Fahndung in Wien

Die Polizei Wien sucht nach einem Mann, der in mehrere Autos eingebrochen haben soll. Als er von den Beamten in die Enge getrieben wurde, rammte er ein Polizeiauto.

Bereits im März bemerkte ein Garagenwart ist in einer Tiefgarage in Wien Landstraße einen Mann, der ihm als mutmaßlicher Autoknacker in Videoaufzeichnungen aufgefallen ist. Der Mann rief daher die Polizei.