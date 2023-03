Autoindustrie dürfte erst nächstes Jahr Vorkrisenniveau erreichen

Österreichs Autoindustrie dürfte heuer zwar weiter wachsen - allerdings erst nächstes Jahr das Vorkrisenniveau erreichen, erwarten Ökonomen der Bank Austria.

Profitieren dürfte die heimische Branche von der wirtschaftlich stabilen Position der deutschen Premiumhersteller, heißt es in einer Aussendung am Montag. Indes machen Material- und Lieferengpässe der Autoindustrie nach wie vor zu schaffen.

Ökonomen: Autoindustrie gewinnt langsam an Tempo

Die österreichische Autoindustrie gewinnt den Bank-Austria-Ökonomen zufolge nur langsam an Tempo. Bis 2021 habe die heimische Branche ihren Wachstumsvorsprung gegenüber den meisten EU-Herstellerländern ausbauen können. Erst 2022 blieb das Produktionswachstum in Österreich mit 0,5 Prozent hinter dem EU-Ergebnis von 4,5 Prozent zurück. Auch das Umsatzwachstum fiel 2022 mit 3,9 Prozent auf 18,5 Mrd. Euro geringer aus als 2021.

Abkühlung zu Beginn des Jahres

Ein ähnliches Bild ergibt der Blick in die großen Herstellerländer Deutschland, Frankreich und Tschechien. Durch die eingetrübten Produktionserwartungen in der Kfz-Industrie können Österreichs Kfz-Zulieferer erst in der zweiten Jahreshälfte 2023 mit einer stärkeren Nachfrage aus den europäischen Standorten ihrer wichtigsten Kunden rechnen, so die Bank-Austria-Ökonomen. Trotz des schwierigen wirtschaftlichen Umfelds dürfte sich der EU-Automarkt heuer aber insgesamt positiv entwickeln.