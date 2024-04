Autofahrer krachte durch Zaun gegen Schaukelgerüst auf Wiener Spielplatz

In Wien-Donaustadt kam es am Mittwochnachmittag zu einem Unfall, in den zwei Autos involviert waren. Eines der Fahrzeuge krachte dabei durch einen Zaun eines Spielplatzes und in weiterer Folge gegen ein Schaukelgerüst.

Zu dem Unfall kam es gegen 16.20 Uhr in der Wiener Düsseldorfstraße. Ein 43-jähriger Autofahrer wollte an einer Kreuzung mit der Bachrachgasse in Richtung Kagraner Anger geradeaus weiterfahren, als gleichzeitig ein 34-jähriger Autofahrer aus der Bachrachgasse kam und an der gleichen Kreuzung rechts Richtung Düsseldorfstraße abbiegen wollte. Es kam zu einem Zusammenstoß zwischen den beiden Autos. Dabei kam der 43-Jährige mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab, durchbrach einen Zaun und kam in weiterer Folge an einem Schaukelgerüst auf einem Spielplatz zum Stehen. Dabei blieb es glücklicherweise, denn Kinder hatten sich zu dem Zeitpunkt nicht in diesem Bereich befunden.

Beide Lenker wurden bei dem Unfall leicht verletzt und durch die Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt. Der 43-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, der 34-Jährige lehnte eine Fahrt ins Spital ab. Im Zuge der Sachverhaltsklärung wurde festgestellt, dass der 43-Jährige keine gültige Lenkberechtigung besitzt. Er wurde angezeigt. Bei dem Unfall wurden beide Fahrzeuge sowie der Spielplatz-Zaun und das Schaukelgerüst beschädigt.