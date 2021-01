Autobank wird geschlossen: Kundenverträge werden erfüllt

Die Abwicklung der Autobank läuft wie geplant: Kundenverträge sollen erfüllt werden, die Einlagen seien abgesichert. Es gebe genug Liquidität und Rücklagen.

Verträge in Österreich über 70 Millionen Euro

Alle Verträge werden erfüllt, so der Sprecher. Das gelte auch für den Fall, dass ein Portfolio zur Liquiditätsabdeckung verkauft werden sollte. Bei den noch verbleibenden Portfolios handelt es sich um Retailkredit- und Leasingverträge mit österreichischen Kunden von rund 70 Mio. Euro. Das Portfolio in Deutschland beträgt derzeit noch knapp über 20 Mio. Euro.

Die Autobank notiert derzeit in Wien und München an der Börse. Die Wiener Notierung endet am 26. Februar, in München wird gerade über den Abschied von der Börse verhandelt, er soll "zum nächstmöglichen Zeitpunkt" erfolgen. Danach können die Anteilsscheine zwar nicht mehr gehandelt werden, behalten aber ihre Gültigkeit.