Autobank-Insolvenz: Kunden erhielten 76 Millionen von Einlagensicherung

Die Einlagensicherung Austria (ESA) hat für die Kunden der zahlungsunfähigen Autobank tief in die Tasche gegriffen. Ein Betrag in der Höhe von 76 Millionen Euro wurde schon ausbezahlt.

Damit wurden bereits 5.900 Einleger in Österreich und Deutschland - das sind mehr als zwei Drittel - entschädigt, teilte die ESA am Freitag mit. Rund 109 Mio. Euro an Spareinlagen liegen bei der Autobank. Nahezu alle Kunden liegen mit ihren Einlagen unter der Grenze von 100.000 Euro, bis zu der die Einlagensicherung haftet.