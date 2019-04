Auto stand in Wien-Leopoldstadt in Flammen: Leiche am Beifahrersitz

Bauarbeiter machten am Dienstag in der Nordbahnstraße eine schreckliche Entdeckung: Nachdem sie ein brennendes Fahrzeug gelöscht hatten, fanden sie am Beifahrersitz eine männliche Leiche.

Dienstagfrüh bemerkten Bauarbeiter einer Großbaustelle gegen 06.00 Uhr in der Nordbahnstraße ein brennendes Auto im Baustellenbereich in Wien-Leopoldstadt und löschten den Brand. Am Beifahrersitz wurde nach dem Löschangriff eine männliche Leiche aufgefunden und die Polizei wurde verständigt.

Mann dürfte mit Zigarette eingeschlafen sein Die Leiche, es handelt sich um einen 65-jährigen Mann, wurde kommissioniert und identifiziert. Eine gerichtsmedizinische Obduktion wurde angeregt. Brandermittler des LKA Wien haben unverzüglich die Untersuchung des Vorfalls eingeleitet.