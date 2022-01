Auto raste in Wien-Leopoldstadt in Lichtmast

In Wien-Leopoldstadt kollidierte in der Nacht auf Donnerstag ein Fahrzeug mit einem Lichtmast, der dabei erheblich beschädigt wurde. Ein losgerissener Reifen prallte gegen ein geparktes Fahrzeug.

Ein Fahrer eines Carsharing-Teslas ist mit dem Elektroauto - knapp nach Ende einer 30er-Zone - in der Nacht auf Donnerstag frontal in einen Lichtmast in Wien-Leopoldstadt gecrasht. Durch die Wucht des Aufpralls riss sich ein Reifen los, der auf ein in der Nähe geparktes Fahrzeug prallte. Unfallauto und Lichtmast wurden schwer beschädigt - der Lenker blieb wie durch ein Wunder unverletzt, berichtete die Wiener Feuerwehr.