Ein 9-Jähriger wurde in Wien-Floridsdorf von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt. ©APA/EVA MANHART (Symbolbild)

Auto-Lenker erfasste in Wien 9-Jährigen: Bub in Lebensgefahr

Am Dienstagabend kam es in der Bubergasse in Wien-Floridsdorf zu einem schrecklichen Unfall. Ein 21-jähriger Auto-Lenker überfuhr einen 9-Jährigen, der die Fahrbahn überqueren wollte. Der Bub wurde lebensgefährlich verletzt.

Ein von einem 21-Jährigen gelenktes Auto ist am Dienstagabend mit einem Neunjährigen in Wien-Floridsdorf zusammengeprallt, wie die Landespolizeidirektion Wien berichtete. Der Bub trug schwere Verletzungen davon. "Er ist stabil, befindet sich jedoch noch nicht außer Lebensgefahr", sagte eine Sprecherin des Wiener Gesundheitsverbundes der APA. Das Verkehrsunfallkommando der Polizei ermittelt.

Auto-Fahrer fuhr 9-Jährigen in Wien an: Bub schwebt in Lebensgefahr

Der Bub querte gegen 19.30 Uhr in der Bubergasse als Fußgänger die Fahrbahn. Dabei erfasste ihn der Autofahrer, der in gerade Richtung Alpiltoweweg unterwegs war, mit seinem Wagen. Die Berufsrettung brachte den Neunjährigen mit schweren Verletzungen in die Klinik Donaustadt.