Auto kollidierte mit Radfahrer in Wien-Liesing

Ein Autofahrer kollidierte am Dienstag mit einem Radfahrer in Wien-Liesing. Dabei kam der Radler zu Sturz und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Ein 20-Jähriger verließ am Dienstagabend mit seinem Auto ein Betriebsgelände über die Ausfahrt zur Gutheil-Schoder-Gasse in Wien-Liesing. Im selben Moment soll ein 52-jähriger Fahrradfahrer am Gehsteig der Gutheil-Schoder-Gasse Richtung Anton-Baumgartner-Straße gefahren sein. Es kam zu einem Zusammenstoß, wodurch der Radfahrer zu Sturz kam und verletzt wurde. Der 52-Jährige wurde vor Ort von der Wiener Berufsrettung notfallmedizinisch versorgt und in ein Spital gebracht.