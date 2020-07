Auto in Schanigarten: Lenkerin (81) war fahruntauglich

Jene Lenkerin, die mit ihrem Auto in einen Schanigarten in Perchtoldsdorf fuhr und dabei mehrere Personen verletzte, verwechselte offenbar den Vorwärts- mit dem Rückwärtsgang.

Bei der Lenkerin, die mit ihrem Auto in einen Schanigarten in Perchtoldsdorf in ihrem Heimatbezirk Mödling gefahren war, wurde nach Polizeiangaben eine Fahruntauglichkeit festgestellt. Der 81-Jährigen wurde der Führerschein vorläufig abgenommen.