Auto bei Unfall in Wien-Liesing in Hundezone geschleudert

Ein spektakulärer Verkehrsunfall ereignete sich am Dienstagvormittag in Wien-Liesing, als ein Pkw von der Straße abkam, in eine Hundezone krachte und seitlich zum Liegen kam.

Ein Pkw-Lenker kam am 19. März gegen 8.40 Uhr aus bisher unbekannter Ursache bei der Kreuzung Breitenfurter Straße/Lehmanngasse in Wien-Liesing mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und durchbrach den Zaun einer dortigen Hundezone. Das Auto blieb auf der Seite liegen, der Fahrer wurde verletzt und in ein Spital gebracht.

Pkw-Lenker bei Unfall in Wien-Liesing verletzt

Bei dem Unfall wurden einige Einrichtungen in der Hundezone zerstört und auch ein Hydrant beschädigt. Noch vor Ankunft der alarmierten Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Wien konnte der Fahrer mithilfe mehrerer Passanten das auf der Seite liegende Fahrzeug verlassen.

Auslaufendes Öl wurde gebunden, der Pkw mit der Seilwinde eines Feuerwehrfahrzeuges vom

beschädigten Zaun gezogen, auf die Räder gestellt und abtransportiert. Feuerwehrleute entfernten

und sicherten wegstehende Teile des beschädigten Zaunes. Die Unfallursache ist Gegenstand von

Ermittlungen.