Auto bei Unfall in Wien-Favoriten auf Eisenpoller gestoßen: Zwei Verletzte

Am Dienstag kam es in Wien-Favoriten zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden.

Gegen 19 Uhr geschah der Unfall an der Kreuzung Bernhardstalgasse/Inzersdorfer Straße in Wien-Favoriten. Zu dem Unfall kam es, als ein 20-Jähriger mit seinem PKW aus der Bernhardstalgasse in die Inzersdorfer Straße einbog, in der zur gleichen Zeit ein 52-Jähriger (im Vorrang) mit seinem Auto fuhr.