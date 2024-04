Wer auf der Suche nach einem authentischen Irish Pub in Wien ist, ist im Flanagans genau richtig.

Authentisches Pub-Erlebnis mit herzhafter Hausmannskost und Live-Musik in Wiens Flanagans

Das Flanagans zieht mit seiner authentisch irischen Atmosphäre und der herzhaften Hausmannskost an und gibt das Gefühl, ein kleines Stück Cork in Wien zu erleben.

Irish Pubs gibt es in Wien mittlerweile beinahe wie Sand am Meer. Was hebt das Flanagans von anderen Lokalen ab?

Wovon wir überrascht waren

Was uns wirklich überrascht hat, war der rustikale Charme, den man mitten im Großstadttrubel Wiens findet. Es wirkte sofort einladend und fast familiär.

Wofür wir wiederkommen

Die ausgezeichnete Bierauswahl, das köstliche Beef Stew und das freundliche, effiziente Personal machen Flanagans zu einem Ort, den wir immer wieder besuchen möchten. Und wer würde nicht gerne den St. Patrick's Day hier verbringen?

Über Flanagans in Wien

Flanagans - das ist, als hätte sich ein Stück Cork in der Wiener Schwarzenbergstraße niedergelassen. Ein transplantierter Irish Pub, betrieben von echten Iren, der seinen Gästen authentische Pub-Atmosphäre verspricht. Wer die Seele des irischen Pubs sucht, hat hier gute Chancen, sie zu finden.

Das Angebot

Das Flanagans überzeugt durch ein großzügiges Angebot an flüssigen und festen Genüssen. Mit einer reichhaltigen Auswahl an Bieren und Whiskeys, darunter auch geschätzte Wiener Biere, bleibt kein Durst ungestillt. Beim Essen wird es einfach gehalten - herzhafte Hausmannskost. Beef Stew ist ein echter Renner, ebenso wie Burger und der beliebte Klassiker Fish and Chips. Außerdem gibt es vegetarische Frühstücksvarianten und deftige Partyplatten für den großen Hunger. Live-Musik und Sportübertragungen runden das Angebot ab.

Lage & Ambiente

Mitten im urbanen Treiben Wiens, zentraler könnte das Flanagans nicht liegen. Es ist diese Mischung aus rustikalem Charme und großstädtischer Energie, die die Gäste in ihren Bann zieht. Schon beim Eintreten spürt man es: Die Atmosphäre ist einladend, fast familiär. Eine gepflegte Außenterrasse lädt zu gemütlichen Abenden mit Freunden ein und im Inneren erwartet den Besucher ein authentisches irisches Flair, das es mit so manchem Pub auf der grünen Insel aufnehmen kann. Ein besonderes Highlight ist das Flanagans am St. Patrick's Day - ganz großes Kino!

Adresse: Schwarzenbergstraße 1-3, 1010 Wien

Website: flanagans.at

Preisklasse: €€

