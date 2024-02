Austro Control Recruiting-Day am 24. Februar in Wien-Landstraße

In Wien-Landstraße findet am 24. Februar der Austro Control Recruiting-Day statt. Los geht es um 10 Uhr.

Der kommende Samstag hat den Austro Control Recruiting-Day im Gepäck. "Welche Aufgaben haben Fluglotsinnen und Fluglotsen, wie laufen Auswahlverfahren und Ausbildung ab, wie groß müssen die Sicherheitsabstände zwischen Flugzeugen sein, wie funktioniert ein Radar, wer gibt Start- oder Landefreigaben und wieviel verdient man? All diese Fragen und viele mehr beantworten Fluglotsinnen und Fluglotsen persönlich, live und vor Ort im Austro Control-Besucherzentrum", kündigte die Austro Control am Montag in einer Aussendung an. Der Recruiting-Day geht in der Schnirchgasse 17 in Wien-Landstraße über die Bühne und dauert von 10 bis 17 Uhr.