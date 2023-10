Austrian Airlines setzen Flüge nach Tel Aviv bis zumindest 22. Oktober aus

Die AUA setzt ihre Flüge zwischen Wien und Tel Aviv länger aus. "Aufgrund der sich weiterhin unklar entwickelnden Situation in Israel und nach intensiver Analyse der Lage haben Austrian Airlines und die weiteren Fluggesellschaften der Lufthansa Group entschieden, die regulären Flüge von und nach Tel Aviv bis einschließlich Sonntag, 22. Oktober 2023, auszusetzen", teilte die Fluggesellschaft am Donnerstagabend in einem Statement gegenüber der APA mit.

Die AUA und ihr Mutterkonzern Lufthansa hatten am Samstag nach massiven Angriffen aus dem palästinensischen Gazastreifen auf Israel ihre regulären Linienflüge ausgesetzt, zuerst nur für zwei Tage. Diese Flugpause wurde dann aber bis zum 14. und nun bis zum 22. Oktober verlängert.

AUA führt am Freitag Evakuierungsflug aus Tel Aviv durch

Unabhängig davon führt die AUA im Auftrag der österreichischen Bundesregierung morgen, Freitag, noch einen weiteren Evakuierungsflug aus Tel Aviv durch. Koordiniert wird dieser vom Außenministerium.