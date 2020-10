Austria2Australia - Kritik und Trailer zum Film

18.000 Kilometer mit dem Fahrrad fahren in elf Monaten durch 19 Länder. Auf dieses Abenteuer haben sich Andreas Buciuman und Dominik Bochis eingelassen und sind von Oberösterreich bis nach Brisbane geradelt. Ihre Tour haben die beiden jungen Männer mit einer GoPro-Kamera und einer Drohne begleitet. Daraus entstanden ist der beeindruckende Film "Austria2Australia", der das Abenteuer der beiden dokumentiert.

Austria2Australia - Kurzinhalt zum Film

Dass die beiden eine gehörige Portion Humor mitbringen, zeigt sich bereits in der Eingangsszene. In strömendem Regen brechen sie in Oberösterreich auf. Aus dem Off hört man eine Stimme: "Wir träumen davon, im Regen Fahrrad zu fahren". Sollen sie einfach umkehren? Im Laufe der kommenden 88 Minuten wird klar: ein Scherz. Denn auf die beiden kommen noch ganz andere Widrigkeiten zu, die sie mit zusammengebissenen Zähnen überwinden werden. Dass die gesamte Dokumentation nur mit einer Actionkamera und mit einer sparsam eingesetzten Drohne gefilmt wurde und die beiden über keinerlei filmische Ausbildung verfügen, rückt dank der Qualität der Bilder und vor allem des dynamischen Schnitts (Feinschnitt: Ines Weber) schnell in den Hintergrund.