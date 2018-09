Austria Wien-Stürmer Turgeman verletzt: Mehrwöchiger Ausfall

Austria Wien-Stürmer Alon Turgeman laboriert an einem Teilriss des Syndesmosebandes und des Innenbandes sowie an einem Knochenmarksödem im linken Sprungbein, gab der aktuelle Tabellenvierte der Fußball-Bundesliga am Montag bekannt. Die Violetten müssen daher mehrere Wochen auf den verletzten Israeli verzichten.

Turgeman hatte sich die Verletzung vergangene Woche beim israelischen Nationalteam zugezogen. Der 27-Jährige verpasste aufgrund der Blessur bereits den 1:0-Sieg der Austria im Wiener Derby am Sonntag bei Rapid. Turgeman wird laut Clubangaben nun zwei Wochen einen Spezialschuh tragen. Danach soll eine erneute MRT-Untersuchung weitere Aufschlüsse bringen.