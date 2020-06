Austria Wien gegen WSG Tirol: Die Stimmen zum Spiel

Die Wiener Austria hat am Dienstagabend mit einem 1:0 Heimsieg über den bisherigen Angstgegner WSG Tirol die Spitze der Qualifikationsgruppe übernommen. Hier die Stimmen zum Spiel.

Im vierten Versuch in dieser Saison hat die Austria gegen die WSG Tirol erstmals gepunktet. Nach einem 1:0-(1:0)-Heimsieg über die Tiroler übernahmen die Wiener am Dienstagabend die Spitzenposition in der Qualifikationsgruppe der Fußball-Bundesliga. Bereits in Minute 3 konnte der entscheidende Treffer erzielt werden.