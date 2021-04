Gery Keszler organisiert eine Charity für durch die Corona-Krise in Not geratene Menschen

Gery Keszler organisiert eine Charity für durch die Corona-Krise in Not geratene Menschen ©APA/ROBERT JAEGER

"Austria for Life": Keszler organisiert Charity für in Not geratene Menschen

Der ehemalige Life-Ball-Organisator Gery Keszler macht sich nun auch für in der Coronakrise in Not geratene Menschen stark. Sein Verein "Life+" hat die Initiative "Austria for Life" ins Leben gerufen.

Keszlers "Austria for Life" startet ab dem 1. Mai eine laufende Awareness- und Fundraisingkampagne startet. Höhepunkt ist eine Show am 28. Mai, die rund um den Stephansdom stattfindet und live im Fernsehen auf ORF 2 und auf Krone.tv übertragen wird.

Keszler-Initiative organisiert Show in der Wiener Innenstadt

Die Darbietung im Herzen der Wiener City werde das Publikum auf eine Zeitreise mit namhaften Künstlerinnen und Künstlern von Musik bis Schauspiel und von Klassik bis Pop mitnehmen, hieß es. Unterstützt wird damit die von ORF und Caritas, Diakonie, Hilfswerk, Rotes Kreuz, Samariterbund und Volkshilfe gegründete Hilfsplattform "Österreich hilft Österreich". Startschuss dafür bildet eine Pressekonferenz am kommenden Montag.

Anliegen des Vereins "Life+"

Der Verein "Life+" unterstützt durch sein gemeinnütziges Engagement gesellschaftlich und sozial relevante Projekte zur Bekämpfung epidemisch auftretender Infektionskrankheiten sowie davon betroffene und erkrankte Menschen. Prävention, Förderung der wissenschaftlichen Forschung, Entwicklungszusammenarbeit und Katastrophenhilfe sind Empfänger der Kampagnen sowie öffentlich zugänglicher Veranstaltungen.

Spendenkonto von "Österreich hilft Österreich":

IBAN: AT06 2011 1800 8076 0700

BIC: GIBAATWW