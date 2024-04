Ausstieg aus russischem Gas: Kocher bremst und warnt vor Schaden für Wirtschaft

Wirtschaftsminister Kocher äußert Bedenken bezüglich ökonomischer Auswirkungen, die durch den von Energieministerin Gewessler geplanten schnellen Rückgang der Abhängigkeit von russischem Gas entstehen könnten.

Kocher: Gas-Mangellage muss verhindert werden

Die Ukraine hat angekündigt, die über ihr Territorium führenden Pipelines nach dem Auslaufen des Gastransitvertrags Anfang 2025 zu unterbrechen. Im Dezember 2023 stammten 98 Prozent der Gasimporte Österreichs aus Russland, im Jänner 2024 waren es 97 Prozent und im Februar waren es 87 Prozent. "Wir teilen die Zielsetzung, aus russischem Gas auszusteigen. Wir müssen aber darauf achten, das in der Praxis so darzustellen, dass es zu keiner Gas-Mangellage kommt", so der Wirtschaftsminister.