Sicherheitsstrategie: Energiekapitel spaltet Regierung

Österreichs neue Sicherheitsstrategie lässt auf sich warten. ÖVP und Grüne sollen sich insbesondere beim Kapitel Energie uneins sein, wie "Presse" und "Standard" kürzlich berichteten.

Letzterem zufolge liegt das Problem in der Benennung der Abhängigkeit Österreichs von russischem Gas als Sicherheitsrisiko - die ÖVP wolle dies nur abstrakt, die Grünen direkter.

Das Energieministerium von Leonore Gewessler (Grüne) habe versucht, Formulierungen wie "Russland setzt Energie als wirksame Waffe ein", in die Strategie einzufügen, zitierte die Tageszeitung ihr zugespielte Dokumente. Aus dem Energieministerium hieß es dazu gegenüber der APA nur, dass in Anbetracht aktueller Herausforderungen "Energiesicherheit und eine unabhängige Energieversorgung - insbesondere von russischen Gaslieferungen - für ein widerstandsfähiges Österreich eine zentrale Rolle" spielen. Das Klimaschutzministerium habe seinen Beitrag zur Strategie bereits vor längerer Zeit an das nun zuständige Bundeskanzleramt übermittelt. "Wir sind zuversichtlich, dass das Bundeskanzleramt nun die finale Koordinierung abschließt, damit wir eine neue Sicherheitsstrategie beschließen können." Aus dem Bundeskanzleramt war bisher keine offizielle Stellungnahme zu erhalten.