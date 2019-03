Ausstellungen: Das Rote Wien im Waschsalon Karl-Marx-Hof

Im April starten die zwei Ausstellungen "Heldenplatz ´29" und "Otto Felix Kanitz" im Waschsalon Karl-Marx-Hof in Wien. Es gibt zahlreiche Sonder- und Themenführungen.

Anfang Juli schließlich herrscht freudige Erregung in der Stadt. 50.000 junge Menschen aus 18 Nationen strömen zum Jugendtreffen, darunter Teilnehmer aus Amerika und dem damaligen „Palästina“. Den größten Anteil verzeichnen die Deutschen mit knapp 13.000 Personen. Die jungen Gäste kommen zu Fuß, per Rad, im Paddelboot, mit dem Flugzeug oder mit einem der zahlreichen Sonderzüge. Die Eröffnung des Jugendtreffens am Heldenplatz gerät schließlich zu einer gewaltigen Manifestation gegen Krieg und Faschismus. Nur elf Jahre nach Beendigung des „Großen Krieges“ vermitteln die Jugendlichen ein Bild des Aufbruchs und der Hoffnung – inmitten einer zusehends bedrohlicher werdenden Gegenwart.

„Wir waren kaum zwölf Stunden in Wien und wußten schon, daß ein Sozialist in Wien so zu Hause ist wie ein Regenschirm in Manchester“. M. Halsall aus Southport (Rote Jugendfahnen über Wien, 1929)