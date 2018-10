Ausstellung in Wien-Wieden zeigt beeindruckende Wandcollagen aus Etiketten

Fast 350.000 Etiketten von Henkel-Wasch- und Reinigungsmitteln hat der serbische Künstler Milan Mladenovic verwendet, um einen Raum und eine Stiege komplett auszukleben. Zu sehen gibt es seine Werke in Wien-Wieden.

350.000 Etiketten in zwei Räumen

Das komplett ausgeklebte Zimmer ist in der RAUMSTATION in der Schikanedergasse 2 zu sehen. Der Stiegenaufgang befindet sich in der Galerie Georg Kragl in der Schleifmühlgasse 4. Mehrere Monate war der Künstler beschäftigt, um die Räume neu durch Wandcollagen aus Produktetiketten zu gestalten.