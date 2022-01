Wegen der politischen Unruhen in Kasachstan sprach das österreichische Außenministerium am Donnerstag eine Reisewarnung (Sicherheitsstufe 6) aus.

Das österreichische Außenministerium warnt vor Reisen nach Kasachstan. Es gelte eine Reisewarnung (Sicherheitsstufe 6) für ganz Kasachstan, hieß es am Donnerstag auf der Homepage des Ministeriums. "Seit der Nacht auf den 05.01.2022 kommt es in Kasachstan zu Demonstrationen mit teilweise gewalttätigen Ausschreitungen. Es wurde der Notstand ausgerufen, es herrscht in der Zeit von 23:00 Uhr bis 07:00 Uhr eine Ausgangssperre."