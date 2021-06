Außenminister Schallenberg reist am Montag nach Rom

Am Montag wird Außenminister Schallenberg nach Rom reisen. Grund dafür ist das Treffen der "Global Coalition to Defeat Daesh/ISIS".

Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) reist am Montag auf Einladung seines italienischen Amtskollegen Luigi Di Maio und von US-Außenminister Antony Blinken nach Rom. Anlass ist das Treffen der "Global Coalition to Defeat Daesh/ISIS", der sogenannten Anti-Daesh-Koalition.

Koalition will Terroristen Finanzierungsquellen entziehen

Schallenberg: Dürfen auf Kampf gegen Terrorismus nicht vergessen

"Auch, wenn wir alle noch mit den Folgen der Covid-19 Pandemie kämpfen, dürfen wir nicht auf den Kampf gegen eine andere Plage vergessen: Jene des Terrorismus und Extremismus," mahnte der Außenminister im Vorfeld des Treffens. "So wie in der Pandemie bleibt auch beim Terrorismus kein Land als gallisches Dorf außen vor - diese schmerzhafte Erfahrung mussten wir in Österreich erst letzten Herbst machen", so Schallenberg in Anspielung auf den Terroranschlag von Wien am 2. November.