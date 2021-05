Ausschreibung für Impfzentren in NÖ wurde eingestellt

Das Land Niederösterreich hat die Ausschreibung für die Organisation und den Betrieb der 20 Impfzentren zurückgezogen. Als einer der Gründe wurde eine Gesetzesänderung genannt, durch die bei Impfstraßen arbeitsrechtliche Erleichterungen für öffentliche Träger gelten.

Ausschreibung eingestellt: Keine Auswirkung auf Bevölkerung

Seit dem Beginn des Ausschreibungsverfahrens über die Organisation und den Betrieb von Corona-Impfzentren in Niederösterreich bis März 2022 "haben sich bei der Verteilung, Priorisierung und vor allem bei der Menge des verfügbaren Impfstoffes sehr viele fremdbestimmte Parameter geändert", teilte die zuständige Abteilung des Landes auf Anfrage mit. In diesem Zusammenhang sei vor allem der Beschluss des Nationalrates vom 21. April 2021 zum Covid-19-Zweckzuschussgesetz zu sehen. "Die bisher für die bevölkerungsweiten Testungen geltenden lohnsteuer- und sozialversicherungsrechtlichen Erleichterungen werden dadurch auf die Impfstraßen ausgedehnt. Die Änderung soll in der Sitzung des Bundesrates am 6. Mai 2021 beschlossen werden und wird nur für öffentliche Träger gelten", wurde erläutert.