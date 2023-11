Aussage von Thomas Schmid in Kurz-Prozess verschoben

Die erwartete Aussage von Thomas Schmid, dem ehemaligen CEO der Österreichischen Beteiligungs AG (ÖBAG), im Prozess gegen den ehemaligen Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und dessen früheren Kabinettschef Bernhard Bonelli wegen Falschaussage im Untersuchungsausschuss wird verschoben.

Arnold Schiefer soll am 17. November im Kurz-Prozess aussagen

An besagtem Tag ist Schmid nicht in Österreich und daher nicht erreichbar. Statt seiner wird Arnold Schiefer, der frühere Finanzvorstand der ÖBB und FPÖ-nah, zum Ablauf der Besetzung des ÖBAG-Aufsichtsrates befragt werden. Schmid wird voraussichtlich an einem der kommenden Verhandlungstage, entweder am 11. oder am 15. Dezember, anwesend sein.