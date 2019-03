Ausreisezentren für Asylwerber: War Umbenennung nicht rechtskonform?

Die NEOS vermuten bei der Umbenennung der Erstaufnahmestellen für Asylwerber in sogenannte "Ausreisezentren" einen Rechtsbruch von Innenminister Herbert Kickl.

Die Umbenennung der Erstaufnahmestellen für Asylwerber in Ausreisezentren durch Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) ohne Gesetzesänderung hat am Wochenende für eine hitzige innenpolitische Debatte in den sozialen Medien geführt. Es gibt Stimmen die meinen, dass die Umbenennung nicht rechtskonform sei. So machte etwa der Jurist Hans Peter Lehofer auf Twitter darauf aufmerksam, dass die Bezeichnung Erstaufnahmestellen im Gesetz festgeschrieben sei.