Kickl: Erstaufnahmezentren heißen nun Ausreisezentren

Innenminister Kickl (FPÖ) hatte die Änderung veranlasst, dass die Erstaufnahmezentren nun Ausreisezentren heißen sollen.

Die bisherigen Erstaufnahmezentren für Asylwerber in Österreich heißen seit Freitag offiziell Ausreisezentren. Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) hatte diese Änderung veranlasst und schnellere Verfahren sowie eine nächtliche Anwesenheitspflicht angekündigt. Die Einrichtungen in Traiskirchen und Thalham waren am Freitag bereits mit der Bezeichnung “Ausreisezentrum” beschildert.