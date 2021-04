Ausreisetests nun auch für den Bezirk Braunau Pflicht

Ab Montag bis voraussichtlich 11. April sind bei der Ausreise aus dem Bezirk Braunau Coronatests nötig. Damit reagiert der Bezirk auf die steigenden Coronazahlen.

Inzidenz im Bezirk Braunau über 400

Seit Mitte März steigen die Zahlen im Bezirk Braunau kontinuierlich. Die Sieben-Tages-Inzidenz liegt seit drei Tagen über der 400er-Marke, am Freitagnachmittag betrug sie 405,5. Die Bundesvorgaben sehen zwar erst ab einer Überschreitung an sieben Tagen Ausreisebeschränkungen vor, man habe sich aber vorbeugend bereits jetzt dazu entschieden, teilte das Land am Freitag mit. Denn die Prognosen deuten weiterhin auf hohe Infektionswerte hin. Derzeit weisen 16 von 46 Gemeinden eine Inzidenz über 400 auf.

Die Infektionen im Bezirk Braunau sind laut Krisenstab des Landes sehr verstreut, auch seien nicht bestimmte Bevölkerungsgruppen stärker als andere betroffen. Der Großteil der bekannten Infektionsketten wurde im familiären Bereich ausgemacht, es gibt auch Fallhäufungen in Betrieben und Institutionen. Mit den Ausreisetests hoffe man einerseits das Infektionsgeschehen im Bezirk in den Griff zu bekommen und wolle andererseits verhindern, dass das Virus in andere Regionen verschleppt werde. Der Krisenstab appellierte an alle Bewohner sich - auch angesichts des bevorstehenden Osterwochenendes - testen zu lassen.