Ausreisekontrollen in Wr. Neustadt Land begonnen

"Bitte ihr Testergebnis und einen Ausweis." Diese Worte hören Freitagfrüh zahlreiche Verkehrsteilnehmer an der Ortsausfahrt von Matzendorf-Hölles (Bezirk Wiener Neustadt-Land) in Fahrtrichtung Norden.

Eine Polizeistreife führt an der L 151 Ausreisekontrollen durch, liegt die gut 2.000 Einwohner zählende Gemeinde doch noch im derzeitigen Corona-Hochinzidenzgebiet und grenzt an den Bezirk Baden.

Kontrolle von Corona-Tests

Hochinzidenz-Gebiete in Wr. Neustadt und Neunkirchen



Ortswechsel nach Schwarzau am Steinfeld im Bezirk Neunkirchen, der ebenfalls Hochinzidenzgebiet ist. An der Kreuzung der B 54 mit der L 4110 sind Freitagfrüh gleich zwei Kontrollpunkte eingerichtet. Richtung Wiener Neustadt kontrollieren ebenso zwei Uniformierte wie in Fahrtrichtung zur B 17. Auch die eine oder andere Frage wird bei den Überprüfungen von den Beamten beantwortet. Für einen Blick auf den Schneeberg, der seinem Namen alle Ehre macht, bleibt bei Sonnenschein und frühlingshafter Temperatur an diesem frühen Freitagvormittag kaum Zeit.