Ausreisekontrollen im Bezirk Scheibbs in NÖ: Bisher 28 Zurückweisungen

Seit Freitag finden die Corona-bedingten Ausreisekontrollen im Bezirk Scheibbs statt. Bei 1.332 Anhaltungen gab es bisher 28 Zurückweisungen, aber bislang noch keine Anzeigen.

Zahlen zu den Corona-Ausreisekontrollen im restlichen Niederösterreich

Zahlen gab es am Montag auch aus den drei anderen Regionen Niederösterreichs, in denen Ausreisekontrollen vorgenommen werden. In Wiener Neustadt wurden in der abgelaufenen Woche bei rund 13.000 Anhaltungen 210 Zurückweisungen und drei Anzeigen registriert. Vier Anzeigen wurden bei knapp 6.900 Anhaltungen im Bezirk Wiener Neustadt-Land gezählt. Dort gab es auch 359 Zurückweisungen.