Ausnahmen bei Lockdown-Maßnahmen im Sport gefordert

Amateur-, Nachwuchs-und Breitensportler können ab morgen nur noch individuell und unter Einhaltung der Abstandregeln Sport betreiben. Gegen dieser Einschränkung wehren sich nun die für den Breitensport zuständigen Dachverbände.

Dachverbände tragen Maßnahmen mit, fordern aber Ausnahmen

"Die neuen Maßnahmen der Bundesregierung zum Kampf gegen das Corona-Virus treffen den Breiten- und Amateursport mit voller Wucht", meint etwa ASKÖ-Präsident Hermann Krist am Montag in einer Aussendung. Damit sei zwar zu rechnen gewesen, "aber insgeheim haben wir doch gehofft, dass man die Vorzüge von Sport und Bewegung als Beitrag für die Eindämmung dieser großen Gefahr für unsere gesamte Gesellschaft anerkennt und den Vereinssport mit einbezieht."

Dies sei leider nicht der Fall und mache ihn "betroffen", so Krist. "Ich weiß nicht, warum man auch in der Spitzenpolitik immer die positive gesundheitliche und soziale Wirkung von Bewegung für alle im Vereinssport begrüßt, aber dann, wenn es darauf ankommt, nicht aktiv darauf zurück greift."

Sportausübung in Kleingruppen soll möglich bleiben

Beim ASVÖ bedauert man die restriktiven Beschlüsse für den Breitensport ebenfalls und hofft auf eine baldige Lockerung. Präsident Christian Purrer sieht den Sport und die Sporttreibenden wie viele andere als Teil der Lösung: "Sport stärkt das Immunsystem und trägt zum psychischen Ausgleich bei. Diese beiden Faktoren sind in einer Pandemie, wo Personen meist zuhause bleiben müssen, besonders wichtig." Die Sportausübung in Kleingruppen solle weiterhin möglich bleiben, vor allem im Hinblick auf Kinder und Jugendliche, fordert Purrer in einem Appell an die Bundesregierung.