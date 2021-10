Ausgangsverbot für Flüchtlinge in Traiskirchen laut VfGH rechtswidrig

Der Verfassungsgerichtshof (VfGH) hat ein im Frühjahr 2020 geltendes Ausgangsverbot für die Erstaufnahmestelle Traiskirchen aufgehoben. Man könne den Bewohnern nicht vorschreiben, dass sie das Gelände nicht verlassen dürfen.

VfGH hob im Frühjahr 2020 geltende Verordnung für Traiskirchen auf

Für die allgemeine Bevölkerung galt zur gleichen Zeit per Verordnung ein Betretungsverbot öffentlicher Orte, wofür es allerdings Ausnahmen wie Einkaufen oder Spazierengehen gab, was später ebenfalls wegen einer mangelnden gesetzlichen Grundlage aufgehoben wurde. In einer Novelle des Covid-19-Maßnahmengesetz wurden daher dann entsprechende Ausnahmen festgehalten.