Ausgangsbeschränkungen gelten vorerst noch bis Mitte Mai

Die Einschränkungen zur Bekämpfung der Coronakrise sind am Dienstag noch einmal verlängert worden. Unter anderem bleiben die nächtlichen Ausgangsbeschränkungen bis zum 15. Mai aufrecht.

Zustimmung im Hauptausschuss des Nationalrats kam dazu von Koalition und SPÖ. Das bedeutet z.B., dass bis zur geplanten Öffnung am 19. Mai Gastronomie und Hotellerie wie bisher nur sehr eingeschränkt operieren können. Trotz der relativ hohen Fallzahlen in Vorarlberg darf das Land seinen Sonderweg weiter beschreiten.

Intensivbetten in Österreich zu 25 Prozent belegt

Laut Mückstein sind derzeit österreichweit 25 Prozent der Intensivbetten mit COVID-Patienten belegt, wobei Wien mit 37 Prozent und das Burgenland mit 33 Prozent an der Spitze stehen. Damit liege man zumindest in einzelnen Bundesländern über der kritischen Systemgrenze. In der Modellregion Vorarlberg gebe es zwar mittlerweile höhere Infektionszahlen, diese seien aber kaum auf die geöffneten Bereiche zurückzuführen, erzählte der Sozialminister.