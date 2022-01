Ausfallbonus III kann ab heute beantragt werden

Heute startet die Möglichkeit zur Beantragung des Corona-Ausfallbonus III für Dezember. Für November wurden bereits 20,5 Mio. Euro ausbezahlt.

Für November wurden insgesamt bereits 20,5 Mio. Euro an Hilfen ausbezahlt, teilte das Finanzministerium mit. Auf die rund 7.500 genehmigten Anträge entfiel ein durchschnittlicher Bonus in Höhe von circa 2.700 Euro. Seit Beginn der Pandemie wurden über 3,5 Mrd. Euro an mehr als 560.000 Antragssteller ausbezahlt. Die durchschnittliche Auszahlungsdauer betrug sieben Tage.