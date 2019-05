Aus Wohnung ausgesperrt: Wiener Polizei half und fand Marihuanapflanzen

Besorgte Nachbarn riefen gestern die Polizei, weil sich ein Mann aus seiner Wohnung in Wien-Favoriten ausgesperrt hatte. Die Beamten halfen dem Mann und fanden gleichzeitig noch eine kleine Marihuanaplantage.

Die Beamten wurden in der Nacht auf Samstag zu einem Einsatz in der Troststraße in Wien-Favoriten gerufen, weil ein Mann versuchte, eine Wohnungstür mit einem Brecheisen zu öffnen. Der 36-Jährige wurde im Stiegenhaus angetroffen. Es stellte sich heraus, dass er sich aus der eigenen Wohnung ausgesperrt hatte.