"Aus Spaß": 25-Jähriger schrie am Wiener Praterstern "Allahu Akbar"

Für Panik sorgte gestern Abend gegen 20:30 Uhr ein 25-jähriger Iraker, der am Wiener Praterstern "Allahu Akbar" rief. Mehrere Mensch rannten aus Angst vor einem Angriff in die Bahnhofshalle.

Ein 25-jähriger irakischer Staatsbürger ging am Samstag am Wiener Praterstern auf Polizeibeamte zu und schrie laut “Allahu Akbar”, woraufhin mehrere Menschen, die sich in der Nähe befanden, in die Bahnhofshalle flüchteten. Die Beamten hielten den Mann unverzüglich an und führten eine Personskontrolle durch. Auf die Frage, ob er Waffen eingesteckt hätte, antwortete er, dass er eine Bombe in der Tasche hätte.