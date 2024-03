Aus für Neustifter Kirtag in Wien vorerst abgewendet

Die Wiener SPÖ und die Stadt-ÖVP haben eine Koalition für die Rettung des Neustifter Kirtags geschmiedet.

Der Neustifter Kirtag sei aufgrund hoher Kosten und sinkender Einnahmen gefährdet, hieß es am Freitag in einer gemeinsamen Aussendung. Die beiden Parteichefs, also Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) und der nicht amtsführende Stadtrat Karl Mahrer (ÖVP), verkündeten persönlich den Schulterschluss in Sachen Brauchtum: Beide Parteien spendeten jeweils 12.500 Euro.