Aus für Uber Eats in Wien: Mjam bietet Essenszustellern Jobs an

Dass sich Uber Eats aus dem österreichischen Markt zurückziehen will, hat Schreiber überrascht. “Der Schritt dieses internationalen Konzerns zeigt, dass diese Branche nicht einfach ist. Der Markt ist hart umkämpft und bestätigt mich in unseren Anstrengungen, dass wir es erstaunlich gut machen.” Mjam ist in Graz, Linz und Salzburg mit dem Zustellservice RadlExpress und in Wien mit der Marke foodora vertreten.

Uber Eats wird nach dem 7. März nicht mehr in Österreich tätig sein. Grund für den Rückzug ist, dass sich das Wachstum nicht wie erhofft entwickelt habe, hieß es von Unternehmensseite.

Der Wettbewerb am österreichischen Markt für Online-Essenslieferungen wird sich nach dem Aus für Uber Eats empfindlich verringern. Denn danach wird neben den beiden Delivery-Hero-Töchtern Mjam und foodora nur noch der niederländische Konkurrent takeaway.com, der in Österreich mit der Plattform lieferservice.at bekannt ist, in Österreich tätig sein.

(APA/Red)